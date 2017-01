Penyanyi Elton John menangis saat konser di Las Vegas, ketika ia menyanyikan lagu untuk mengenang George Michael.

Pria berusia 69 tahun itu melantunkan Don’t Let the Sun Go Down on Me, sebuah lagu yang dinyanyikannya berduet dengan George Michael pada 1991.

“Saya berharap George ada di sini bernyanyi bersama saya,” katanya sambil menahan air mata.

Duduk di depan piano, John menyanyikan sebuah lagu tahun 1974, berlatar belakang gambar Michael, yang meninggal dunia saat Natal di usia 53 tahun.

“Ribuan penonton berlinang air mata, dan itu sangat emosional,” kata seorang penonton konser kepada Daily Mail seperti dikutip US Magazine.

Seorang penggemar mengunggah sebuah catatan di Instagram, “Sebuah persembahan yang indah dan mengharukan untuk #georgemichael dari #eltonjohn #sireltonjohn. Sungguh ini salah satu konser terbaik yang pernah saya tonton. Terimakasih”.

Tak lama setelah kematian Michael diumumkan, John mengungkapkan kesedihannya pada akun Instagram.

“Saya sangat kaget, saya telah kehilangan seorang teman tercinta. Orang yang paling baik, murah hati dan artis brilian. Hati saya untuk keluarga, teman dan semua penggemarnya,” tulis John.

Namun, belum ada laporan yang mengonfirmasi bahwa John akan menjadi salah satu penyanyi pada pemakaman Michael di Inggris. Ant/S-1