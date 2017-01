JAKARTA. – Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, mengimbau seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang bermukim di Amerika Serikat untuk tetap tenang setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif tentang keamanan perbatasan dan peningkatan penegakan imigrasi.

WNI di AS juga diminta untuk tetap menghormati hukum setempat dan ikut menjaga ketertiban umum di lingkungan masing-masing. Untuk mengantisipasi halhal yang mungkin terjadi, Menlu Retno melalui keterangan pers di Jakarta, Minggu (29/1), telah memerintahkan seluruh perwakilan RI di Washington DC, Chicago, Houston, Los Angeles, New York, dan San Francisco untuk mengaktifkan layanan hotline 24 jam.

“Pemerintah Indonesia melalui perwakilan RI di seluruh Amerika Serikat terus mengamati perkembangan yang terjadi dan akan mengantisipasi dampak yang mungkin timbul bagi WNI,” ujar Direktur Jenderal Perlindungan WNI-BHI Lalu Muhammad Iqbal dalam rilis tersebut.

Disebutkan bagi WNI yang membutuhkan informasi dan bantuan bisa menghubungi hotline 24 Jam Perwakilan RI terdekat, sebagai berikut KBRI Washington DC: +1 202-569- 7996, KJRI Chicago: +1 312-547- 9114, KJRI Houston: +1 346- 932-7284, KJRI Los Angeles: +1 213-590-8095, KJRI New York: +1 347-806-9279, dan KJRI San Francisco: +1 415-875-0793. Lalu juga meminta WNI untuk memahami hak-haknya dalam berbagai situasi, yang dapat dilihat melalui website Serikat Kebebasan Sipil Amerika Serikat (www.aclu.org).

“Itu diperlukan karena salah satu komponen penting dalam perintah eksekutif yang ditandatangani Trump yakni kebijakan penangkapan dan deportasi terhadap imigran gelap yang pada pemerintahan sebelumnya dilindungi dengan adanya sanctuary policies di beberapa kota dan county,” ungkap Lalu.

Sementara itu, pemerintah Iran menyatakan akan memberlakukan prinsip balasan terhadap pemerintah AS. “Meski kami menghormati warga AS dan tidak mengaitkan mereka dengan kebijakan AS yang mengecewakan, Iran akan memberlakukan prinsip balasan sampai kebijakan terhadap Iran dihapuskan,” menurut pernyataan Kemenlu Iran sebagaimana dikutip Huffingtonpost, Minggu (29/1).

Kartu Hijau

Sementara itu, menyusul perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump tentang larangan masuk bagi tujuh negara, yakni Suriah, Iran, Irak, Yaman, Sudan, Somalia, dan Libya, Departemen Keamanan Nasional AS mengumumkan akan melakukan pemeriksaan tambahan bagi pemegang Green Card atau Kartu Hijau atau izin tinggal permanen. “Aturan ini akan membatasi pemegang Kartu Hijau,” tutur Gillian Christensen, juru bicara Departemen Keamanan Nasional. Ant/ils/AR-2