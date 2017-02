Lonjakan harga beras lebih cepat ketimbang kenaikan harga gabah kering panen di tingkat petani.

JAKARTA – Harga gabah kembali anjlok di tujuh kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur hingga di bawah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar 3.700 rupiah per kilogram (kg). Alhasil, petani kembali berada pada posisi yang selalu dirugikan.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri, menilai anjloknya harga gabah mengindikasikan kebijakan pertanian yang dijalankan selama ini tidak banyak menolong petani. Dia menambahkan kenaikan harga beras bahkan lebih cepat ketimbang kenaikan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani.

Sebaliknya, lanjutnya, apabila harga anjlok, penurunan paling tajam dialami petani. Dia mencontohkan, pada Desember 2016, harga eceran beras hanya turun 0,12 persen, tetapi harga gabah kering petani melorot hingga 9,67 persen.

“Persoalan pangan rentan merugikan petani,” tegasnya, di Jakarta, Rabu (1/2).

Faisal berpendapat pemerintah boleh merasa sukses karena meningkatkan produksi beberapa komoditas, seperti jagung dan juga berhasil menekan impor jagung. Namun, jika persoalan yang dialami petani tidak teratasi, peningkatan produksi itu tidak bermanfaat untuk kesejahteraan petani.

Sementara itu, pemerintah menginstruksikan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk bergerak cepat menyerap gabah petani di tujuh kabupaten dimaksud. Itu menjadi keputusan pemerintah dalam rapat koordinasi terkat Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Rabu (1/2).

Pemerintah mengharapkan petani tidak menderita kerugian besar akibat penurunan harga. Diharapkan, harga menjadi stimulus bagi petani untuk terus meningkatkan produksi.

“Kami minta Bulog dan PPI segera turun dan menyerap gabah petani,” tegas Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.

Adapun ke tujuh daerah tersebut yakni, Purworejo. Di kabupaten ini harga gabahnya hanya 3.300 rupiah per kg. Selain itu, di Jepara yang harganya anjlok menjadi hanya 3.400 rupiah per kg, lalu diikuti Kendal 3.600 rupiah per kg. Kemudian disusul oleh Banjarnegara, Grobogan dan Rembang yang harganya sama-sama 3.500 rupiah per kg serta Tuban yang 3.700 rupiah per kg.

Pantau Harga

Mentan menyampaikan pemerintah setiap hari memantau perkembangan harga komoditas pangan di daerah-daerah sehingga ketika ada penurunan harga maka langsung diketahui untuk segera disikapi.

Dijelaskannya, anjloknya harga gabah di tujuh daerah tersebut tidak biasanya. Sebab, tiap Januari pada beberapa tahun sebelumnya harga gabah berkisar antara 4–5 ribu rupiah per kg.

Sebagaimana diketahui mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah HPP GKP ditetapkan sebesar 3.750 rupiah per kg. Itu di penggilingan, sementara di petani 3.700 rupiah per kg.

Sementara itu, Direktur Utama Bulog, Djarot Kusumayakti, menyatakan pihaknya mulai menyerap gabah dari tujuh daerah dimaksud. Bahkan, sepanjang Januari lalu, total serapan GKP mencapai empat ribu ton. “Itu jauh lebih tinggi dari capaian tahun lalu yang hanya 600 ton pada Januari,” ungkapnya.

Tahun ini, imbuhnya, Bulog menargetkan penyerapan gabah kering dari petani sebesar 3,2 juta ton. Anggaran pengadaan beras sekitar 22-23 trilliun rupiah. ers/E-10