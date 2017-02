Jika senjata misil balistik antarbenua Korut sudah rampung, akan jadi ancaman bagi daratan AS yang jaraknya sekitar 9.000 kilometer saja dari Korut.

SEOUL — Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), James Mattis mewanti-wanti Korea Utara (Korut) bahwa AS siap menyerang habis-habisan Korut jika Pyongyang menggunakan persenjataan nuklirnya. Pernyataan Mattis ini dilontarkan untuk meyakinkan dukungan AS terhadap Korea Selatan (Korsel) saat ia mengakhiri kunjungan ke Seoul selama dua hari, Jumat (3/2).



“Setiap serangan terhadap AS maupun pada sekutu kami akan siap kami kalahkan. Dan setiap penggunaan senjata nuklir akan direspons secara efektif dan habis-habisan,” kata Menhan Mattis saat berada di Kementerian Pertahanan Korsel, Jumat (3/2).



Peringatan Mattis dilontarkan ditengah kekhawatiran bahwa Korut akan melakukan uji coba misil balistik terbaru dan jika hal itu terjadi maka akan jadi tantangan terbaru bagi pemerintahan AS pimpinan Presiden Donald Trump.



Berulang Kali



Korea Utara yang berulang kali mengancam akan menghancurkan Korea Selatan dan sekutu utamanya, Amerika Serikat, telah melakukan lebih dari 20 kali uji coba peluru kendali sepanjang tahun lalu, termasuk dua uji coba peluru kendali nuklir, yang melanggar resolusi dan sanksi PBB.



“Korea Utara melanjutkan peluncuran rudal, mengembangkan program senjata nuklirnya dan terlibat dalam retorika dan perilaku mengancam,” kata Mattis.

Jika senjata misil balistik antarbenua (intercontinental ballistic missile/ICBM) Korut sudah rampung, maka akan jadi ancaman bagi daratan AS yang jaraknya sekitar 9.000 kilometer saja dari Korut. ICBM memiliki jarak tempuh minimal 5.500 kilometer. Namun sejumlah ICBM di desain mampu mencapai jarak 10 ribu kilometer atau lebih.



Pihak Korut telah berulang kali mengancam akan menghancurkan Korsel yang saat ini jadi sekutu utama AS. Sepanjang tahun lalu, ada lebih dari 20 kali uji coba misil dilakukan Korut dan hal itu telah melawan resolusi dan sanksi PBB.



Pelanggaran lain yang dilakukan Pyongyang adalah dioperasikannya kembali reaktor utama dari fasilitas nuklir Yongbyon yang menurut keterangan lembaga pemantau Korut, 38 North, fasilitas itu bisa memproduksi plutonium yang bisa dipergunakan bagi program persenjataan nuklir.



“Korut telah berulang kali meluncurkan misil, membangun program persenjataan nuklir dan memperlihatkan sikap dan penuturan yang mengancam,” kata Mattis.

Aksi Korut itu, menurut Mattis, bisa membuat AS dan Korsel segera merespons dengan penguatan pertahanan termasuk penempatan sistem misil pertahanan yang dikenal dengan nama Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Korsel. Penempatan THAAD itu rencananya akan dilakukan tahun in.



Tiongkok selaku satu-satunya sekutu Korut menentang penempatan THAAD itu. Tiongkok menyebut penempatan THAAD bisa mengancam stabilitas keamanan. Tiongkok berharap pada petinggi politik oposisi Korsel agar mereka mau membatalkan penempatan sistem pertahanan antimisil tersebut. Rtr/ils/P-4